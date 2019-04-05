Toshiba'nın Adı Tarih Oluyor

Bilgisayar biriminin %80 lik kısmını Sharp markasına satan Toshiba artık adını bilgisayar pazarından kaldırıyor. Şirket bundan Dynabook isimli bilgisayarlarla piyasada olacak olan Toshıba artık adını bilgisayarlarda kullanmayacak.

Oldukça popüler olan Toshıba firması bir zamanlar öndeyken gelişen teknoloji sonrasında gerileyen firmalar arasında yer aldı. Son senelerde de oldukça çok mali sorun yaşayınca bazı faaliyetleri durdurmak zorunda kaldı.

Toshıba tarafından son olarak bilgisayar biriminin %80'lik kısmını Sharp yani Foxconn markasına sattı. Bu satış sonrasında da isim değiştirilmesine izin verdi. Bu satış sonrasında Sharp markası Dynabook markası altında sadece bilgisayar üretmekle kalmayacak ve aynı zamanda da farklı ürünler satışını da gerçekleştiricek.