7 ilçede yeniden oy sayımı

İBBB tarafından 7 ilçede oyların yeniden sayılacağı konusunda açıklama gelmişti ki daha sonrasında CHP itirazı sonrasında durduruldu. YSK tedbir kararı kaldırıldı ve daha sonrasında İstanbul'da oy sayım işlemi saat 10.00 itibarıyla yeniden başladı.

İstanbul'da oy sayım işlemi başladı ancak İl Seçim Kurulu tarafından herhangi bir karar yazıya dökülmeden ve İl Seçim Kurulu'nun denetimdne geçip kesinleşmeden sayım işlemine geçildiğini hükmetti.

Kurul karar yazısında da herhangi bir karar olmadan yeniden sayım işlemine başlanamayacağını açıklasa da 7 ilçede sayıma başlanmıştı ancak sonradan durduruldu. Tekrardan sayımına başlanmış olan oylar için işlemler ilk önce tamamlanacak diğer iller içinse il seçim kurulu bir değerlendirme yapacak. YSK ise İstanbul ilinde itirazları görüşmek üzere toplanıldı.