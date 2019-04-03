Mavi balina yine can aldı

Bir süredir tekrar yavaş yavaş gündeme gelen mavi balina oyunu hala can almaya devam ediyor. Özellikle çocukları hedef alan bu oyundan kurtulmanın tek yolu ise şimdilik gözüken olarak ailenin çocuğu ile ilgili olması ve neler yaptığını incelemesi gerekiyor. Aksi halde Van Tuşba ilçesinde meydana gelen bu olay yaşanabilir.

14 ile 15 yaşları arasında olan 5 kız çocuğunun piknik yapmak amacıyla Akköprü tepesine çıktıkları tespit edildi ve orada çocuklardan bir tanesi olan Sevda Elaçmaz adındaki kızın tepeden atlayarak intihar ettiği açıklandı.

Emniyet ekipleri ise diğer çocukların da kendilerine zarar vermesini engellediğini kayıtlara geçti. Savcılık ise bu konuda 3 kız çocuğunun hemen il müdürlüğündeki ilk kabul birimine gönderilmesine karar verildi.Burada gerekli yardımı alacaklar.