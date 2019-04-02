Öğrencisi tarafından bıçaklanan müdür yardımcısı öldü

Kocaeli Gebze ilçesinde meydana gelen bu olayda Atatürk Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu öğrencisi tarafından makamında bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu kurtarılamadı.

Olay sonrasında okulda eğitime ara verildi. Olayı fark edenler ise öğretmenler oldu. Kuyucu'yu kanlar içinde gören öğretmenler hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdiler ve okula gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesi yapıldı. Yakındaki özel hastaneye kaldırılan Kuyucu burada müdahale edildi ancak kurtarılamadı.

Polis ise hemen olay sonrasında gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başladı. 11.sınıf öğrencisi olan F.C. adındaki kişinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi ve hala neden bıçakladığı bilinmiyor.