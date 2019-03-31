Depremzedeler oylarını çadırda kullanacak

Denizli Acıpayam ilçesinde meydana gelen bu olayda deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken binalarda oy kullanmak tehlikeli olunca hemen devreye İlçe seçim kurulu girdi ve mahallede oy kullanmak isteyenler için oy kullanma çadırı hazırlandı. Bugün yapılmakta olan seçimlerde halk oylarını çadırda kullanacak.

Daha önce seçimlerde kullanılan köy kıraathanesi depremde zarar görmesi sonrasında mecburen bir çadır açıldı. Vatandaş oylarını orada kullanmakta. 20 Mart gününde olan 5.5. büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremler gelmeye devam ediyor ve o günden bu yana vatandaşın zarar görmemesi için önlemler alınıyor.

Bölgede hala sarsıntılar olması nedeniyle o günden bu yana hazırlıklar yapılıyordu. Bölgede bazı mahalllelerde risk faktörü olmadığından dolayı binalarda oy kullanmak mümkün olarak açıklandı.