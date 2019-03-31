Malatya'da sandık başında silahlı kavga

Malatya Pötürge ilçesinde meydana gelen bu olayda sandık başında kavga çıktı. Kavga sonrasında 2 kişi hayatını kaybetti. Mahallede ilkokulda kurulan sandık başında oy kullanma işlemleri yapılırken bir anda 2 grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa süre sonra kavga oldu ve daha sonrasında da silah çekildi ve ateşlendi. Silah çekilip ateşlenince Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş adındaki kişiler vuruldu.

Bu kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga sonrasında silahı ateşleyen şahıs hemen gözaltına alındı. Kişilerin cansız bedenleri ise yapılan incelemeler sonrasında morga kaldırıldı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınarak oy kullanılmaya devam edildi.