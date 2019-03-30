43 milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılması

TBMM'ye 43 milletevekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılması için 83 fezleke gönderildi. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen 43 kişi arasında HDP Eş Genel Başkanları Buldan ile Temelli ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bulunmaktadır. HDP içersinden tam 38 kişinin dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmektedir.

Ayrıca fezlekeler şu anda TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönderilmiş durumdalar. Ak parti üzerinden de bir kişinin dokunulmazlığı kaldırılmak istenyor ve o kişi : AK Parti Kastamonu Milletvekili Hulusi Şentürk oldu. CHP üzerinden 3 isim, TİP üzerinden ise sadece Barış Atay var.