Suriye meselesi mutlaka çözülecek

Erdoğan tarafından gelen açıklamaya göre seçim sonrasında Suriye konusundaki problemi mümkün olursa masada değil de sahada çözeceklerini belirttiler.

Erdoğan tarafından Kağıthane'nin her zaman desteğini aldığını açıklayarak yine desteği beklediğini açıkladı. Terör örgütleri tarafından yapılanlar için de bir daha asla boyun gösteremeyeceklerini açıkladı. Seçim sonrasında hemen Suriye meselesi ile ilgileneceklerini ve bu sorunu çözeceklerini açıkladı.

Güney sınırlarını terör koridoru ile kapatmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini ve gereken her dersi vereceklerini belirtti. Ayrıca belediye başkanları tarafından ekonomi yönetimi konusunda gelen açıklamalar için ekonomiyi belediye başkanlarının mı yoksa cumhurbaşkanı olarak benim, kabinem mi yönetiyoruz sorusunu iletti. Yani ekonominin belediye başkanları tarafından yönetilmeyeceğini açıkladı.