Ankara'da sanayi sitesinde yangın

Ankara ilinde meydana gelen olayda İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında 5 kişi hayatına kaybetti , 11 kişi yaralı olarak da kurtarıldı.

Ankara ilinde henüz neden olduğu bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye hemen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi ve hemen ekipler bölgeye gelerek yangını söndürmeye başladılar.

Daha sonrasında UMKE personeli ve çok sayıda ambulans geldi. Bina etrafında ise hemen güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri kısa süre içersinde yangını söndürerek soğutma çalışmaları yaptılar.