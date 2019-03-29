Ankara'da sanayi sitesinde yangın

Anasayfa GÜNCEL Ankara'da sanayi sitesinde yangın
Ankara'da sanayi sitesinde yangın
Ankara'da sanayi sitesinde yangın admin Tarih: 2019-03-29 Saat: 14:48:47
Güncelleme : 2019-03-29 14:48:47Bu içerik 269 kez okundu.
Reklam

Ankara'da sanayi sitesinde yangın

Ankara ilinde meydana gelen olayda İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında 5 kişi hayatına kaybetti , 11 kişi yaralı olarak da kurtarıldı.

Ankara ilinde henüz neden olduğu bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye hemen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi ve hemen ekipler bölgeye gelerek yangını söndürmeye başladılar.

Daha sonrasında UMKE personeli ve çok sayıda ambulans geldi. Bina etrafında ise hemen güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri kısa süre içersinde yangını söndürerek soğutma çalışmaları yaptılar.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü