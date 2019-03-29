Şubat'ta dış ticaret açığı

Anasayfa GÜNCEL Şubat'ta dış ticaret açığı
Şubat'ta dış ticaret açığı
Şubat'ta dış ticaret açığı admin Tarih: 2019-03-29 Saat: 14:47:27
Güncelleme : 2019-03-29 14:47:27Bu içerik 230 kez okundu.
Reklam

Şubat'ta dış ticaret açığı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı ile birlikte oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2019 senesinde Şubat ayında 2018 senesine göre %3,4 oranında arttı ve 13 milyar 593 milyon dolar oldu.

İthalat %16,9 oranında azaldı ve 15 milyar 727 milyon dolar olarak açıklandı. Yani kısacası açıklama gerekirse dış ticaret açığı %63,1 oranında azaldı. 2 milyar 134 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Şubat ayında %69,4 olarak kaydedilmişken 2019 senesinde %86,4 oranına yükseldi. 2019 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %0,2 oranında azalma yaşandı ve ithalat ise %2,8 oranında arttı.

İhracatta Almanya, ithalat konusunda ise Rusya ilk sırada yer aldı. İhracat 2019 Şubat ayında 1 milyar 225 milyon dolar olurken bu ülke sırası ile 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü