Şubat'ta dış ticaret açığı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı ile birlikte oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2019 senesinde Şubat ayında 2018 senesine göre %3,4 oranında arttı ve 13 milyar 593 milyon dolar oldu.

İthalat %16,9 oranında azaldı ve 15 milyar 727 milyon dolar olarak açıklandı. Yani kısacası açıklama gerekirse dış ticaret açığı %63,1 oranında azaldı. 2 milyar 134 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Şubat ayında %69,4 olarak kaydedilmişken 2019 senesinde %86,4 oranına yükseldi. 2019 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %0,2 oranında azalma yaşandı ve ithalat ise %2,8 oranında arttı.

İhracatta Almanya, ithalat konusunda ise Rusya ilk sırada yer aldı. İhracat 2019 Şubat ayında 1 milyar 225 milyon dolar olurken bu ülke sırası ile 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.