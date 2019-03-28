PKK'liler seçilirse ne olacak ?

Bir süredir Soylu tarafından terörle mücadeleye ilişkin açıklamalar geliyordu yapılan çalışmalar hakkında en sonunda gelen açıklamasıdna toplamda üst düzey olan 160 teröristin öldürüldüğünü bunların 13 tanesinin kırmızı liste ile aranan kişiler olduğu belirtildi.

Türkiye içersinde artık üst düzey teröristin kalmadığını geçenlerde de memlekete bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştıklarını ancak yerini söylemeyerek hala operasyonun devam ettiğini belirtti. Patlayıcının da ülkeye girişini engellediğii belirtti. Ayrıca bir terör örgütünün üyesi olan şahsın da hapishanede öldüğü belirtildi.

3 teröristin kendisini 10 gün içersinde astığını açıkladı. Bu üç şahıs jandarmaya gelip teslip olup itirafta bulunan kişiler olduğu belirtildi. Soylu tarafından PKK ile irtibatı buluan belediye meclis üyeleri adaylarını partilerini tek tek açıkladılarını itiraz edemediklerini söyledi. YSK tarafından buna izin verildiğini açıkladıklarını belirten Soylu onlar seçilirse de göreve gelip gelemeyeceklerini kendisine sormasını istedi.