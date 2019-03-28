Yerel seçim anket sonuçları
Bir süredir birçok anket firması tarafından sonuçlara yakın denilerek anket sonuçları yayınlanıyordu. 31 Mart gününde yerel seçim anket sonuçlarından bir tanesi olan bir anket daha yayıınlandı. Anket sonuçları belli bir alanda illerde paylaşıldı. Sonuçları şu şekilde açıklandı :
(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)
İSTANBUL. CUMHUR
ANKARA. MİLLET
İZMİR. MİLLET
ANTALYA. CUMHUR & MİLLET
2. bir ihtimal olarak açıklanana göre :
(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)
BURSA. CUMHUR
MANİSA. CUMHUR
ADANA. CUMHUR
TEKİRDAĞ. MİLLET
KAYSERİ. CUMHUR
AYDIN. MİLLET
Olarak açıklandı. Ancak bu sonuçlar tamamen anket sonuçları olarak açıklandı.