Yerel seçim anket sonuçları

Bir süredir birçok anket firması tarafından sonuçlara yakın denilerek anket sonuçları yayınlanıyordu. 31 Mart gününde yerel seçim anket sonuçlarından bir tanesi olan bir anket daha yayıınlandı. Anket sonuçları belli bir alanda illerde paylaşıldı. Sonuçları şu şekilde açıklandı :

(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)

İSTANBUL. CUMHUR

ANKARA. MİLLET

İZMİR. MİLLET

ANTALYA. CUMHUR & MİLLET

2. bir ihtimal olarak açıklanana göre :

(Fark % 2’den az ise, her iki taraf da kazanabileceğinden ötürü, “kafa kafaya”yarışan tarafların her ikisi de yazılmıştır.)

BURSA. CUMHUR

MANİSA. CUMHUR

ADANA. CUMHUR

TEKİRDAĞ. MİLLET

KAYSERİ. CUMHUR

AYDIN. MİLLET

Olarak açıklandı. Ancak bu sonuçlar tamamen anket sonuçları olarak açıklandı.