Çim biçerken düştü öldü

Olay Gaziantep illinde meydana geldi ve orada çalışan 46 yaşındaki Mehmet Budak çim biçerken dengesini kaybedip düşünce hayatını kaybetti.

Alleben Tabiat Parkı'nda meydana gelen olayda yaklaşık olarak 10 metre yükseklikten düştü. Olayı gören iş arkadaşlarının durumu haber vermesi sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şahsın canssız bedeni hemen jandarma tarafından lay yeri inceleme yapıldıktan sonra şahsın cesedini Adli Tıp kurumuna gönderdiler. Burada otopsi işlemleri tamamlanan şahsın cenazesi ailesine teslim edilecek. Jandarmanın olayla ilgili hala soruşturması devam ediyor.