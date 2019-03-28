ABD'den yeni teklif geldi

ABD savunma bakanı tarafından gelen açıklamada Temsilciler Meclisi'nde yapılan açıklamada Türkiye'nin F-35 programında kalmasını istediklerini açıkladı ancak bunun olmasının için de Patriot sistemlerini satın alması gerektiği açıklandı.

Bir süredir Rusya'dan alınan füze savunma sistemleri konusunda Rusya ile anlaşma sağlayan Türkiye füze savunma sistemini almakla beraber teknoloji konusunda da anlaşma sağlıyor.

Ancak ABD geçtiğimiz dönemde sunduğu teklifte teknoloji transferini kabul etmemesi nedeniyle Ankara teklifi reddetmmek zorunda kaldı. Şimdi ise ABD tarafından Türkiye'nin F-35 programında kalması isteniyor kesinlikle isteniyor ancak programda kalıp kalmaması Patriot füzelerini satın alması gerektiği açıklandı.

Ankara ise defalarca kez Rusya'dan aldıkları sistemlerden vazgeçemeyeceklerini açıklasalarda ABD farklı tekliflerle gelmeye devam etti.