Kumluca'da Orman Yangını

Antalya ilinde meydana gelen bu olayda büyük bir alan yangından dolayı kül oldu. Olympos mevkisinde öğle saatlerinde meydana gelen orman yangınında dumanı gören çevredeki halk hemen durumu ihbar etti ve olay yerine jandarma ekipleriyle birlikte itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Sarp kayalık bölgesinde çıkan yangında hemen ekipler tarafından müdahale gerçekleşti ve bölgedeki rüzgarın etkisi sonrasında yangın çevreye yayıldı ve yangının kontrol altına alınması konusunda çalışmalar öğleden sonra hala devam ediyordu.

En son gelen bilgiler saat öğleden sonra 5 civarında çalışmaların sürdüğünü açıklandı. Ancak daha sonrasına dair herhangi bir bilgi elde edilemedi.