İstanbul'da kapanacak yollar

İstanbul'da yarın gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı mitingi ve nevruz kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak. Yenikapı'da yapılacak olan etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı bilgisi de verildi.

İsim olarak " Büyük İstanbul Mitingi" denilen bir miting olacak ve sabah saatlerince yollar kapanacak. Yolların 06.00'dan itibaren kapanması bekleniyor. Trafik şube tarafıdnan verilenlere göre kapanacak yollar şu şekilde sıralanıyor :

Avrasya Tüneli,

• Atatürk Bulvarından gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye Katılım,

• Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye katılım

• Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesinden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti,

• Ragıp Gümüş Pala Caddesi

• Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci istikameti,

• Reşadiye Caddesi,

• Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti,

• Sirkeci meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesinden Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar,

• Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ’dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılım ve 10. Yıl caddesi genç Osman caddesi sahil Kennedy caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,

• Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar,

• Bakırköy sahil Kennedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar varyant ile galata köprü arası gidiş ve geliş,

• Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi sahil istikameti

• Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti

TRAFİĞE KAPANACAK. Ayrıca Bakırköy ilçesinde de yolların kapatılacağı açıklandı. Bakırköy Pazar alanında yapılacak olan nevruz kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.