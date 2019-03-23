İstanbul'da orman yangını

Aydos Ormanı'nda meydana gelen yangında orman arazözleri ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ettiler. Daha sonrasında olaya hızlıca müdahale edilince çok fazla zarar olmadan yangın söndürülebilindi.

Ormanın farklı noktalarında bir anda çıkan yangınların henüz nedeni açıklanmadı ve tespit edilmedi. Bir takım araştırmalardan sonra yangının sebebi belirlenerek açıklanacak. Ekiplerin vatandaşlar tarafından haber edilmesi sonrasında ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Sabotaj edilme ihtilami de göz önünde bulunularak havadan ve karadan incelemeler gerçekleşiyor.