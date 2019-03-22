ABD'li tüp bebek doktorundan ilginç itiraf

ABD'de bir doktor olan şahıs kadın hastalar üzerinde yaptığı operasyonlarda gizli bir şekilde kendi spermini kullandığı ve en az 48 kişinin biyolojik olarak babası olduğu ortaya çıktı.

Operasyonlarda kendi spermini kullandığını açıklayan doktor en son açıklamasında yol açtığı acılar için özür dilediğini belirtti. 70 ile 80'li senelerde hastalarına tüp bebek operasyonu için tıp öğrencilerinden taze sperm sağlayacağını belirtti. Ancak operasyonlarda gizlice kendi spermini kullandığı ortaya çıktı.

Olayın ortaya çıkmasına neden olan durum ise bir kadının tüp bebek yoluyla dünyaya geldikten sonra yarım kardeşlerini bulmak için DNA testine başvurmasıyla ortaya çıktı.