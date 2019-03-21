ABD'den S-400 konusunda yeni açıklama

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye’nin Rusya’dan almış olduğu S-400 konusunda açıklama yaptı.

Açıklamasında öncelikle 2 ülke ilişkileri açısından zor bir konu olduğunu ancak bu konunun da üstesinden gelebileceklerini umduklarını belirttiler. S-400 konusunda gelen soruyu yanıtlayan Orgeneral bu konuda yanıt verirken dikkatli olacağını Türkiye'nin müttefik olduğunu hatta çok önemli bir müttefik olduğunu belirtti.

Uzlaşılan konularda ileriye dönük bakıldığı zaman Türk müttefiklerin çok yakın olduklarını belirtti. Yani kısacası açıkalamasında konunun zor bir konu olduğunu ancak Türkiye ile ABD arasında da her anlaşmanın başarı ile sonuçlanmayacğaını elbette daha önce olduğu gibi başarısız anlaşmaların da olacağı belirtildi. Bu konuda iki tarafında anlaşmasının zor olacağını ancak umut edip anlaşma sağlanmasını diledi.