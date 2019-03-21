Vatandaş dolar alımına yöneldi

Bir süredir vatandaşların dolar hesaplarında artış meydana geliyor. 15 Mart ile sonlanan hesaplanan verilere göre bir önceki haftaya göre 1 milyar 156 milyon dolar alımı yapılarak seçim öncesinde dolar hesapları toplamda 61 milyon doların üzerine çıktı.

MB tarafından gelen açıklamalara göre yurt içinde yerleşik kişilerin dolar mevduatlarında 59 milyar 856 milyon dolardan, 61 milyar 12 milyon dolara kadar çıktı.

Yani bir hafta içersinde toplamda 1 milyar 156 milyon dolar satın alınmış olundu. Yaklaşık 6 aydır döviz birikimleri kesintisiz olarak arttırmaya devam eden bireyler var. Bu gelinen nokta tarihi bir zirve olarak kayıtlara geçti. 15 mart sonrasında alınan 1 hafta içersindeki para yaklaşık 305 milyon dolar değerinde euro alındı.