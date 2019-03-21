Denizli’de artçı sarsıntılar sürüyor

Denizli ilinde meydana gelen deprem sonrasında artçılar art arda geldi ve şehirde maddi hasarlar oluştu. Henüz başka kayıp varmı bilinmiyor ancak en kısa süre içersinde araştırmlar sonucunda bilgiler güncellenecektir.

İlk gelen deprem 5.5 büyüklüğünde oldu ve daha sonrasında büyüklüğü 3.9 olan bir sarsıntı meydana geldi. Daha sonrasında ise 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği hesaplandığı zaman 7 metre olduğu belirtildi.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremlerin büyük bir bölümünün etkili olduğu yerler : Acıpayam'da olmak üzere Serinhisar, Çal, Tavas, Bozkurt, Honaz olarak açıklandı. Ayrıca toplamda 180'den fazla sarsıntı yaşandı.