İstanbul'da IŞİD operasyonu

Bir süredir tespit edilen terörist şahıs için ekipler tarafından en sonunda operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'd terör örgütü olan IŞİD ile bir bağlantısı olan şahsın operasyon kapsamında sansasyonel eylem hazırlığında olduğu açıklandı.

Şahıs yakalandı ve tutuklandı. Emniyet tarafından gelen bilgiler bu şekildeydi ve TEM ekipleri tarafından yakalanan şahıs 17 Mart günü yakalandı ve operasyonda sansasyonel eylem hazırlığı yapan S.M. adındaki şahıs gözatlına alındı ve yakalandı. Bir yandan da şahsın evinde örgütsel bilgiler bulundu ve incelenmeye alındı.

Türk uyruklu olan şahsın mahkeme tarafından tutuklanılmasına karar verildiği açıklandı. Bir yandan da Maslak'ta yakalanan şahıs 4 gün önce tüm taraftarlarına kilise ve sinagoglara saldırı yapma çağrısı yapmıştı.