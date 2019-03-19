Rusya ve Mısır arasında Su-35 anlaşması yalan

Bir süredir gündemde kalan bu anlaşma için ortaya çıkan ilk bilgiler bir Rus gazetesi tarafından ortaya çıkmıştı.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) bu konuda açıklama yaptı. Açıklamasında Moskova ve Kahire arasında herhangi bir savaş uçağı ticareti anlaşması yapılmadığı açıklandı.

Mısır'a savaş uçağı tedariği konusunda çıkan haberler yalanlanmış oldu. SU - 35 denilen avcı uçağı ile ilgili herhangi bir sevkiyat olmadığını belirtebiliriz.