Rusya ve Mısır arasında Su-35 anlaşması yalan

Anasayfa GÜNCEL Rusya ve Mısır arasında Su-35 anlaşması yalan
Rusya ve Mısır arasında Su-35 anlaşması yalan
Rusya ve Mısır arasında Su-35 anlaşması yalan admin Tarih: 2019-03-19 Saat: 20:10:54
Güncelleme : 2019-03-19 20:10:54Bu içerik 222 kez okundu.
Reklam

Rusya ve Mısır arasında Su-35 anlaşması yalan

Bir süredir gündemde kalan bu anlaşma için ortaya çıkan ilk bilgiler bir Rus gazetesi tarafından ortaya çıkmıştı.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) bu konuda açıklama yaptı. Açıklamasında Moskova ve Kahire arasında herhangi bir savaş uçağı ticareti anlaşması yapılmadığı açıklandı.

Mısır'a savaş uçağı tedariği konusunda çıkan haberler yalanlanmış oldu. SU - 35 denilen avcı uçağı ile ilgili herhangi bir sevkiyat olmadığını belirtebiliriz.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü