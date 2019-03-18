Netflix şifre paylaşımına engel getiriyor

Netflix tarafından fark edilen şifre paylaşma durumu firmayı fazlasıyla zarara uğratması nedeniyle firma bu konuda önlem alacak.

Şirket bu konuda şifreyi paylaşanların hesaplarını bloke edebilir veya bunun için farklı çözümler getirerek buna engel olabilir.

Bu konuda yapay zeka ile çalışmalar yapan firmalar var ve daha öncesinden bu konuda önlemler aldıkları için bu yazılımın sadece Netflix üzerinde uygulanması basit bir işlem olacağından dolayı firma böyle bir adım atabilir.

Bu nedenle de artık abonelik ücretlerini azaltarak şifreleri paylaşarak hesap kullanan kişiler engellenebilir. Yapay zeka bu konuda daha önce çözüm oldu.