Dünyanın ilk uzaktan beyin ameliyatı

Çinli bir cerrah tarafından 5G teknolojisi kullanıldı ve 3 bin kilometre uzakta olan bir hastanın beyin ameliyatı gerçekleştirildi.

PLAGH tarafından yapılan operasyonda araçları 3 bin kilometre uzaklıkta olan güney Hainan'daki klinikten idare ederek hastanın beynne bir nörostimülatör yerleştirdi ve araçları başarı ile kontrol etti. Bu sistemin çalışmasını sağlayan bilgisayar ise Huawei tarafından geliştirilen 5G teknolojisi ile yapıldı ve doktor tarafından bu konuda hastanın 3 bin kilometre ötede olduğu neredeyse anlaşılamayacaktı açıklaması geldi.

4G teknolojisinde video ve uzaktan kontrol gecikmeleri yaşandığı için tıbbi olarak müdahale edilemiyordu ancak 5G ile bu teknoloji sağlanmış oldu. Çin üzerinde yine meydana gelen bir olayda 5G teknolojisi ile bir hayvan ameliyatı yapıldı.