Dünyanın ilk uzaktan beyin ameliyatı

Anasayfa GÜNCEL Dünyanın ilk uzaktan beyin ameliyatı
Dünyanın ilk uzaktan beyin ameliyatı
Dünyanın ilk uzaktan beyin ameliyatı admin Tarih: 2019-03-18 Saat: 22:16:47
Güncelleme : 2019-03-18 22:16:47Bu içerik 38 kez okundu.
Reklam

Dünyanın ilk uzaktan beyin ameliyatı

Çinli bir cerrah tarafından 5G teknolojisi kullanıldı ve 3 bin kilometre uzakta olan bir hastanın beyin ameliyatı gerçekleştirildi.

PLAGH tarafından yapılan operasyonda araçları 3 bin kilometre uzaklıkta olan güney Hainan'daki klinikten idare ederek hastanın beynne bir nörostimülatör yerleştirdi ve araçları başarı ile kontrol etti. Bu sistemin çalışmasını sağlayan bilgisayar ise Huawei tarafından geliştirilen 5G teknolojisi ile yapıldı ve doktor tarafından bu konuda hastanın 3 bin kilometre ötede olduğu neredeyse anlaşılamayacaktı açıklaması geldi.

4G teknolojisinde video ve uzaktan kontrol gecikmeleri yaşandığı için tıbbi olarak müdahale edilemiyordu ancak 5G ile bu teknoloji sağlanmış oldu. Çin üzerinde yine meydana gelen bir olayda 5G teknolojisi ile bir hayvan ameliyatı yapıldı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü