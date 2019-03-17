Oy pusulalarını PTT taşıyacak

Türkiye'de 31 Mart gününde yapılacak olan yerel seçimler için hazırlanan oy pusulaları PTT AŞ tarafından jandarma ve polis eşliğinde illere dağıtılacak. Bu görevi üstlenen firma 24 Haziran 2018 gününde de aynı görevi yerine getirmişti.

PTT bu defa 31 Mart gününde yapılacak olan yerel seçimlerde bu görevi yerine getirecek. Seçim kargoları için kısa sürede teslimat yapılacağı açıklandı ve öncelikli posta hattı üzerinde araçlar ile sevki gerçekleştirilecek.

Gerekrise alternatif sevk yolları kullanılacak ve aktarma merkezlerine kargolar gecikmeden ulaştırılacak. Ayrıca yollarda da güvenlik ekipleri tarafından kontrol edilerek sevki gerçekleştirilecek.