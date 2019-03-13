Ankara ve İzmir'de IŞİD operasyonu

Ankara'da düzenlenen operasyon başarılı bir şekilde hayata geçirildi ve zanlıları gözaltına alındı. Yurdışındaki IŞİD terör örgütü konusunda yönetici olan kişiler yurda kaçak şekilde girdi ve 14 yabancı uyruklu zanlı, terörle mücadele ekiplerince gözaltı alındı.

İzmir'de IŞİD'e eleman kazandırdıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. İzmir ilinde ise yapılan operasyonda IŞİD terör örgütüne eleman kazandırdıkları iddia edilen 8 şüpheli hakkında gözaltına alma kararı verildi.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve zanlıların hepsi aynı anda yakalandı. 14 yabancı uyruklu şahıs bir süre boyunca takibe alındı. Sağlık kontrolü sonrasında hepsi emniyete götürüldü ve sorguları da devam ediyor.