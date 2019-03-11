Benzine zam geliyor

Zam yeniden gündeme geldi ve bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde kayıtlara geçti. Benzin fiyatına 15 kuruş zam daha geldi.

Fiyatlar bu gece yansıyacak şekilde geçerli olacak. Türkiye'de akaryakıt fiyatları tespit etmek için Brent petrol tarafından uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim ve dolar kur ile ilgili olarak hesaplamalarda yapılınca fiyatlar ortaya çıktı.

Benzinin ton fiyatı ise şu anda uluslararası piyasada 600 dolara kadar çıkmış durumda. Dolar kurunda hala artış yönünde bir hareket olunca kur 5 TL 45 kuruş olunca zam gelmesi bekleniyordu.

Gelişmelerde benzin zammı 15 kuruş oldu ve İstanbul ilinde artık benzinin litresi zamdan sonra 6.55 ile 6.60 TL arasında olacak.