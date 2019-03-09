17 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen bu feci olayda bir genç kafasından vurulmuş halde bulundu. Günlük kiralanan bir evde yaşanan bu olayda olayı fark eden kişi ise ev sahibi oldu.

17 yaşında olan Uğur adındaki genç günlük kiralanan evdeydi ve ev sahibi eve gelirken apartmanın girişinde bir el silah sesi duydu ve merdivenlerden çıkarken de 2 tane gencin hızla kaçtığını gördü.

Olayın hemen sonrasında eve çıkan ev sahibi genci kafasından vurulmuş halde gördü ve hemen polise bildirdi. Polis ise olay yerine hemen sağlık ekibi de yönlendirdi. Gelen sağlık ekibi ise hemen orada gence müdahale etti ve daha sonrasında hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan kişileri aramaya başladı bile.