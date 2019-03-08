Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Patlama

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Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Patlama
Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Patlama admin Tarih: 2019-03-08 Saat: 13:35:31
Güncelleme : 2019-03-08 13:35:31Bu içerik 42 kez okundu.
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Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Patlama

Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında 5 araç ve çevredeki binalarda hasar oluştu.

Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama ile 5 araç ve çevredeki binalarda maddi hasar oluştu. Elde edilen bilgilere göre bir iş yerinde gaz sıkışması yaşandı ve daha sonrasında patlama meydana geldi.

Olayda herhangi bir ölen olmadı açıklananlara göre. Gelen açıklamalarda durumda bir takım değişiklikler meydana gelebilir. Patlama sonrasında havadan çekilen görüntüler sonrasında olayın şiddetinin ne kadar etkili olduğu ortaya çıktı.

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