İstanbul’da kadın cinayeti

Elde edilen bilgilere göre Esenevler Mahallesi'nde meydana gelen bu olayda bir apartmanın 2.katında yaşamakta olan 45 yaşındaki Arzu Özkan'ın evinden sesler gelmesi üzerine hemen komşuları şüphelendi ve polisi aradı.

Polise verilen bilgiler sonrasında hemen olay yerine gidildi. Olay yerine giden polisler kadını ölü halde orada buldular. Kadının bıçaklandığı açıklandı. Polis hemen şüpheli ve şüphelilerin tespiti için bir takım çalışmalar başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri de olay yerindeki incelemelerini tamamladı ve kadının cansız bedeni ise adli tıp kurumu morguna sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cinayet aletini bulmak için de sokaktaki çöp kutularında aramalar yaptı.