Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

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Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı admin Tarih: 2019-03-06 Saat: 19:41:29
Güncelleme : 2019-03-06 19:41:29Bu içerik 8 kez okundu.
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Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Bir süredir S-400 konusunda ABD ile Türkiye arasında gerginlikler yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından gelen açıklamada " Biz senelerce müttefiklerimizden füze almak istedik ancak sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisidnen ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın." açıklamasını yaptı.

Daha öncesinde ise ABD eğer füzeler alınırsa Rusya'dan yaptırım uygulanabileceğini açıkladı. ABD tarafından gelen bu yaptırım tehdidi sonrasında Ankara bu açıklamayı yaptı. ABD ise patriot füzeleri bu senenin sonuna kada teslim etmeyi teklif etmişti ancak bazı bir takım şartları es geçerek teklif etmesiyle Ankara teklifi kabul etmedi. 

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