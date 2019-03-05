Türkiye'ye 900 Bin Dolar Hibe

Dünya Bankası tarafından Türkiye arasıdna altyapı faaliyetlerinin desteklenmesi için hibe anlaşması yapılmış durumda. Dünya Bankası tarafından Türkiye'ye 900 bin dolar verilmesine karar verildi.

Paranın verilmesinin amacının ise Türkiye'de kritik altyapılarının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesinde 900 bin dolar olarak hibe sağlanacak.

Japony ile Dünya Bankasının şu anda gelişmekte olan ülkelerde afet riski yönetimi konusunda bir yaygınlaşma sağlanması için tek donörlü vakıf fonu kapsamında Türkiye'ye afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi konusunda 900 bin dolar hibe verilecek. Durum resmi gazetede yayınlandı.