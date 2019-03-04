Türk Telekom'dan uyarı

TT tarafından şirketin adı kullanılarak abonelerin arandığı ve gerçek dışında bilgiler vererek dolandırıcılık yapılan bir numara bilgisi paylaşıldı. TT tarafından bu konuda uyarı geldi ve bu numaradan gelecek aramaların firmayla alakasının olmadığını kesinlikle de açmamaları gerektiğini belirtti.

TT tarafından paylaşılan numara ise : "902128240514" olup artık uyarı yaptıkları için herhangi bir suçlamada yapılamaz. Halkın bu numara hakkında dikkatli olması isteniyor.

Vatandaşların gelen şikayetleri sonrasında TT hemen harekete geçti ve bu numara hakkında hukuki ve yasal işlemler başlattı. Şirketle ilgisi olmadığını da açıkladı. Mağdur olunmaması için de konuyu yakından takip edecekleri belirtildi.