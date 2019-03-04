8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak

Soylu tarafından 8 bin bekçi ve 15 bin tane polis alımı konusunda en sonunda bir açıklama geldi. Açıklamada Çarşamba günü alıma çıkacaklarını şu anda İstanbul ilinde 4 bin tane bekçi olduğunu. Yeni gelecek olan bekçilerle de birlikte bin tane daha bekçi verileceğini açıkladı. İstanbul ilindeki bekçi sayısı 5 bin olacak.

Şimdi 8 bin tane daha bekçi gelecek ve toplamda bekçi sayısı 28 bin olacak. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin tane daha bekçi verildi. Yeni gelecek olanlardan bin tanesi orada görevli olacak. Türkiye genelinde asayişcileri toplayarak görüşmeler yaptılar ve 3 ile 4 gün sonra açıklama yapılarak 15 bin polis daha alınacağını belirttiler.

5 bin tanesinin İstanbul'da görevli olacağını ve artık İstanbul'un her bir köşesinde huzurun sağlanacağını asayişin temin edildiği bir şehir olacağını açıkladı. Huzrun ve güvenliğin başşehri İstanbul lolacağı belirtildi.