Belediyeler 7 gün 24 saat hizmet verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum tarafından gelen açıklamada Cumhrbaşkanı tarafından gelen talimatta belediyelerde 7 gün 24 saat çalışma stiline geçeceklerini belirttiler. Gece ve gündüz olarak personellerin hizmet vereceğini açıkladı.

Göreve geldikleri zamandan bu yana da 40 tane şehirde 100 tane farklı ziyaret gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Ayrıca şehirlerde birçok kişi ile istişareler gerçekleştirdiklerini ve fikirler aldıklarını açıkladılar.

Bazı kişilerin de bu ülkenin gelişmesine engel olduğunu gelişmesini istemekte engel olacağını açıkladı. Bakan ise bu konuda bir takım tedbirler alınacağı belirtildi.

Ayrıca 15 Temmuz destanı konusunda da destanı unutturmamak için o gece yaşananların anlatılacağı bir müze inşa edileceğini dikkatini çekti.