Ambulansa yol vermeyen sürücü

Bir süredir gündemde olan bu olayda şahsi aracı ile ambulansın önüne geçerek uzun bir süre yol vermeyen şahıs en sonunda yakalandı ve ceza verildikten sorna serbest kaldı.

Bir süre boyunca sosyal medya üzerinde gündem konusu olan bu olayda birçok kişi tepki gösterince yanlış bilgiler paylaşılınca hemen emniyet tarafından resmi bir açıklama geldi ve açıklamada şahsın videolardan tespit edilip yakalandığını ve 1320 TL trafik para cezası kesildi ve ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Daha sonrasında serbest bırakıldı. Toplamda 4 tane yasayı ihlal eden şahıs sadace yurt dışı yasağı ve idari para cezası ile serbest kaldı. Şahıs tarafından gelen açıklamada ise ambulans içersinde hasta olmadığını düşündüğü için böyle bir şey yaptığını belirtti.