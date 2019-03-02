Mars'ta büyük keşif

Gökbilimciler tarafından Mars'ta birbiriyle bağlantılı eski yer altı göllerinin ve geniş yer altı suyu ağının varlığına dair izler olduğu açıklandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından berilen bulguları gökbilimciler ve coğrafik bilimciler en sonunda orada tespit edilen kraterlerinde tespit edilen jeolojik izlerin geçmişte karmaşık bir yer altı su sistemine sahip olduğunu belirtti.

Uyduların çektiği yüzey görüntüleri incelendikçe daha fazla detay bulundu ve kil izlerine rastlandı. Kil ise su teması olmadan oluşması pek mümkün olmayan bir madde olunca su olma olasılığı çok yüksek olarak kabul edildi. Gezegende büyük miktarda su olabileceği düşünülüyor. Gönderilen uzay araçları ile de bunlar daha detaylı tespit edilecek.