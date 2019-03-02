ABD'den Türkiye'ye gelen S-400 teklifi

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ABD'den Türkiye'ye gelen S-400 teklifi
ABD'den Türkiye'ye gelen S-400 teklifi admin Tarih: 2019-03-02 Saat: 11:22:20
Güncelleme : 2019-03-02 11:22:20Bu içerik 44 kez okundu.
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ABD'den Türkiye'ye gelen S-400 teklifi

ABD yönetimi tarafından Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi için bir takım teklifte bulundu. Teklif içersinde ise Ankara tarafından daha öncesinden Patriot füzeleri için bir teklifte bulunmuştu.

ABD ise bu konuda ilk patriot füzesini 2019 senesinin sonuna kadar vereceğini açıkladı. Ancak Ankara sadece füzelerin alınması değil bir kredi anlaşması ve teknoloji paylaşımı şartlarını  da istiyordu ancak ABD tarafından gelen teklifte bunlar yoktu. Ancak Rusya tarafından gelen teklifte ortak üretim ve teknoloji transferi bile var.

Ayrıca ilk S-400 füzesinin gelimi Temmuz ayında olacağı belirtildi. ABD yönetimi tarafından S-400 füzelerin satın alınması halinde de yaptırım uygulanacağı belirtilmişti. Durum şu anda Ankara'nın en son reddettiği ile kaldı.

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