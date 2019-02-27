57 kişinin alınacağı iş için 12 bin kişi

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57 kişinin alınacağı iş için 12 bin kişi
57 kişinin alınacağı iş için 12 bin kişi admin Tarih: 2019-02-27 Saat: 18:41:51
Güncelleme : 2019-02-27 18:41:51Bu içerik 38 kez okundu.
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57 kişinin alınacağı iş için 12 bin kişi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde sürekli çalışacak kişilerin alındığı açıklandı.

Ancak açıklama sonrasında 12 bin kişi işe başvuru yaptı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından engelli temizlik işçisi, hükümlü temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, elektrik tesisatçısı ve cankurtaran gibi bölümlerde çalışmak üzere 57 kişinin işe alınacağı açıklandı.

İŞKUR il müdürlüğüne 12 bin başvuru yaptı. Kuranın hayırlı olması temin edildi ve asil ve yedek listesi hazırlandı. Daha sonrasında bu kişiler mülakata girecek ve işlerine yerleştirilecekler.

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