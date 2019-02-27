Çöpte insan bacağı bulundu

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Çöpte insan bacağı bulundu
Çöpte insan bacağı bulundu admin Tarih: 2019-02-27 Saat: 18:41:05
Güncelleme : 2019-02-27 18:41:05Bu içerik 36 kez okundu.
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Çöpte insan bacağı bulundu

Kadıköy'de meydana gelen bu olayda bir çöp konteynırında bir insana ait olduğu tespit edilen diz altından kesilmiş 2 bacak bulundu. Yapılan soruşturma sonrasında amcasını öldürdüğü belirlenen yeğen gözaltına alınmış durumda.

Kağıt toplayıcısı bir kadın tarafından halı ve poşete sarılmış durumda bulundu. Sokak trafiğe kapatılmış durumda. Detaylı bir çalışma için ekipler olay yerinde parmak izi taramaları yapıyor ve kesik bacaklar ise hemen adli tıp kurumuna gönderildi.

Katil olan yeğen ise yakalandı. Olay yerini tam görmekte olan bir kamera tarafından görüntüler izlendi ve katil zanlısı tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonrasında amcasını öldürerek parçalayan katil zanlısı yeğen gözaltına alındı.

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