Reynmen'den kazanılan para açıklandı

Bir süredir gündemden düşmeyen Reynmen gerçek adı ile Yusuf Aktaş yaptığı şarkı ile gündeme oturdu. "Derdim Olsun" şarkısı uzun bir süre boyunca youtube üzerinde trendlerde kaldı ve 130 milyon izlenmeye ulaştı.

Hala da hızlı bir şekilde artış almaya devam eden şarkı için sosyal medya üzerinden bir takipçisi tarafından gelen soruya yanıt verdiğinde ise şarkının gelirini açıkladı. 130 milyon izlenen şarkının ne kadar kazandırdığı sorulunca, bu tarz şeyleri saklamadığını belirtti. Daha sonrasında ise şarkıdan 120 ile 130 bin TL civarında bir şey kazandığını belirtti.

Bir süre boyunca da videosunda izlenmesinin sahte olduğu iddia edilmişti ki uzun bir süre sahte takipçi ile youtube gibi dünya genelinde kullanılan platformda üst sıralarda kalmasının mümkünatı olmaması bile videonun gerçekten bir 130 milyonluk kitleye ulaştığı gerçek diyebiliriz.