Taksit sayısı artırıldı

BDDK tarafından verilen karar sonrasında resmi bir şekilde açıklama geldi ve taksit sayısında arttırılmaya gidildi. Resmi Gazete üzerinde de yayınlandı ve yürürlüğe giren karar sonrasında bazı kredilerdeki vade sınırları artmış oldu.

Bir takım düzenlemeler sonrasında konut edinmeleri ve konut tadilatı konusunda konutun tüketici kredilerinin vadesi 60 ayı bulacağı belirtildi. Elbette bir takım daha şartlar sunularak yapılıyor. Ancak sonuç olarak taksit sayısı konusunda artış yapıldı.

Ayrıca daha öncesinde bu uygulamadan yararlanamamış olanlar var ise tekrardan borçları için başvuru yaparak yeniden hesalanmasını isteyebilirler. En fazla 60 ay olabilecek şekilde yeniden yapılabileceği belirtildi.