Benzin ve motorine zam

Yarın ve sonrasında geçerli olacak olan zam hem benzin için hem motorin için geliyor. Benzinin litresine tam 17 kuruş zam gelirken motorine ise 28 kuruş zam geliyor.

Zam gelmesi sebepleri arasında rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan değişiklikler söylenebilir. En son gelen zam ise 19 Şubat gününde 27 kuruş olarak gelmişti. Şimdi gelecek olan zamla beraber benzinin litresi Ankara ilinde 6.61 TL olarak satışa çıkarılacak. Motorinin litresi ise Ankara ilinde 6.37 TL olarak satışa sunulacak.

Gelen zamlar sonrasında bu durum vatandaşı etkileyecek mi derseniz sonuç olarak zamlar etkileyecek. Daha öncesinde gelen zamlarda yapılan bir takım işlemler ile zamlar engelleniyordu ancak bu zam da mümkün değil.