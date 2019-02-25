Doğu Ekspresi'ne alternatif

Doğu ekspresi bir süredir problemlerle dolu bir taşıt haline geldi. Birçok yolcu tarafından amacının dışında kullanılmaya başlandı. Biletlerin karaborsaya düşmesi, sürekli olarak şikayet gelmesi ve amacının dışına çıkması nedeniyle birçok kişi şikayet etti.

En sonunda bakanlık tarafından el atıldı ve bakanlık bu konuda bu trene alternatif olarak bir turizm treni oluşturma kararını aldı. Bu amaca uygun olacak olan 2.bir tren ancak turizm treni olarak hizmete almak için çalışmalar yaptıklarını açıkladılar.

Bu sayede doğu ekspresi vazifesini görmesi amacıyla hem de turistik amaçlı gezmek isteyenlerin amacına uygun bir hat sağlanacak. Oldukça uzun bir rotaya sahip olan doğu ekspresi uygun fiyatları bu mesafeleri kat etmenizi sağlıyor. Sosyal medya üzerinde çok fazla paylaşılması sonrasında bilet bulmanın mümkün olmadığı bir hale geldi.