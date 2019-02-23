200 ABD askeri Suriye'de

ABD bir süredir Suriye üzerinde bir politika uygulamaya çalışıyor ki Suriye'den çekileceği konusudna söz vermesine rağmen Pentagon tarafından Trump üzerinde gelen baskılar sonrasında karar değiştirildi ve bölgede 200 askerin bir süre daha kalacağını açıkladı. Kararın açıklanmasından bir süre önce de Trump ile Erdoğan arasında bir Suriye görüşme meselesi konuşulduü

Barış gücü olarak orada 200 kişilik bir ekibin olması gerektiği açıklandı. Bu askerlerin ne kadar süre orada kalacağı ne kadar süre bölgede bekleyeceği açıklanmadı. a taraglan açıklam sonrsaında olayla hala eskiden olduğu gibi tıkalı şekilde açıklanıyor. SDG tarafından ise bu konuda gelen karar olumlu buldu açıkladılar.