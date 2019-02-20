20 bin sözleşmeli öğretmen ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün Ankara'da yapılan 20 bin öğretmen alımı konusunda gelen açıklamadan sonra MEB hemen atama takvimi açıkladı. 20 Şubat 2019 tarihinde MEB personel genel müdürlüğü tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı konusunda açıklama yaptı.

MEB gelen seçimler öncesinde yeni atama takvimini de yayınladı. MEB 20 bin öğretmen alımı daha yapılacak. Ayrıca MEB tarafından gelen açıklamada müracaatlarda 2017 ile 2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihlerin sonra açıklanacağı belirtildi.