Kur'an kursunda cinsel istismar davası

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Kur'an kursunda cinsel istismar davası
Kur'an kursunda cinsel istismar davası admin Tarih: 2019-02-17 Saat: 22:28:56
Güncelleme : 2019-02-17 22:28:56Bu içerik 32 kez okundu.
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Kur'an kursunda cinsel istismar davası

Konya ilinde meydana gelen bu olay aslında 2014 ile 2015 senesinde meydana geldiği iddia edilen bir olaydı ve gerekli araştırmalardan sonra da savcılık tarafından soruşturma açılmış bir dava haline geldi.

Ancak hala bir sonuca varılamadı ve aileler şikayetlerinden vazgeçerek davanın kapanmasını istediler. 16 ile 18 yaşları arasında olan 5 öğrencinin cinsel istismara uğradığı tespit edildi. 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın 5. celsesinde mağdur 5 öğrencinin ailesi şikayetlerinden vazgeçti.

Müfettişler tarafından da cinsel istismar olayı onaylandı. Çocukların ifadelerinde de cinsel istismara uğradığı açıklandı. 5 çocuğun cinsel istismara uğradığı açıklandı. Daha sonrasında davanın 5.celsesine gelindiği zaman ailelerin şikayetlerini geri çekip davadan vazgeçtikleri açıklandı.

Mahkemeye çıkan kuran kursu yetkilileri ise iftira atıldığını ve böyle bir olayın olmadığını iddia ettiler. Mahkeme ise şikayetçilerin ifadelerini dinlemek üzere duruşmayı ertelediler.

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