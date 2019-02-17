Benzin ve motorine zam

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde kısıtlamaya gitmesi sonrasında akaryakıtta zam baskısına neden oldu. Pazartesi gününden geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde zam uygulanacak.

Petrol üreticisi olan ülkelerin aldığı karar sonrasında kısıtlama başlamış durumda. Günlük olarak 500 bin varillik bir kısıtlamaya gidildi. Günlük üretimi 9.8 milyon varille sınırlanacağı açıklanması sonrasında %1 üzerinde yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

Zam baskısı sonrasında Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının aşırı artışından da kaynaklandığı belirtildi. Artışın kısacası etkileyeceği rakamlar benzinde 27 ile 30 kuruş arasında etkilerken motorinde 10 kuruş kadar etkileyecek.