Türk Telekom'un yeni tarifesi

Bir süredir internet konusunda gelen problemler ile hala ilgileniliyor. BTK onayına gönderdiği tarifeye göre kullanıcıların kotalı internet paketi 1 Nisan'dan sonra aşım olursa kesilecek. BTK tarafından internette adil kullanım kotasının kaldırılması sonrasında yeni paket fiyatları da netleşmeye başladı.

TT ise bu konuda internet servis sağlayıcı (İSS) şirketlere 'Al-Sat Paket/Tarife Revizyonu' olarak yeni toptan fiyat listesini gönderdi. Eğer BTK bu listeyi onaylarsa artık İSS'ler TT'den aldıkları toptan fiyata %5 oranında özel iletişim vergisi ve %18 oranında KDV eklenecek. Yeni fiyatlardan satışa başlayacaklar.

TT listesinde toptan fiyatlarda en düşük paketin fiyatı 51 TL olup 8 Mbps hız sunmaktadır. 16 Mbps olarak almak isteyenler ise 59 TL ödemek zorundalar. 24 Mpbs 73, 35 Mpbs 99.60, 50 Mpbs 109.63, 100 Mpbs ise 146.30 TL şeklinde devam ediyor. Durum daha da kötüye gitti diyebiliriz. Eskiden 30 TL verilecek olan en kötü internete şimdi 60 TL ödemesi gerekecek.